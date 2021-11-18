Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,3 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,3 руб./$1 и на уровне 82-83 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"17 ноября российский рубль укреплял свои позиции к мировым валютам на фоне снижения геополитической напряженности и вопреки сокращению нефтяных котировок. По итогам торгов курс доллара составил 72,46 руб. (-67,5 коп.), курс евро - 81,94 руб. (-77,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 72,11 коп. и составила 76,72 руб.", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $81,47 за баррель (-1,16%), цена декабрьских контрактов на североамериканский сорт WTI составила $79,45 за баррель (-1,62%). Межу тем, Белый дом намерен провести историческую сделку по аренде 80 млн акров площади в Мексиканском заливе для увеличения производства нефти, подчеркивает эксперт.

По мнению Бадьянова, в течение дня рубль может торговаться в диапазоне 72,5-73,3 руб. в паре с долларом и на уровне 82,0-83,0 руб. в паре с европейской валютой.

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