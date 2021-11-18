Вероятно ослабление рубля до 73 руб./$1 в четверг-пятницу - Sber CIB

Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 в четверг-пятницу на фоне возможного усиления спроса на иностранную валюту перед выходными, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рынок нефти находится под давлением из-за опасений, что США и Китай могут задействовать стратегические нефтяные резервы. Впрочем, по мнению аналитиков Sber CIB, нефтяной рынок уже по большей части учёл в котировках такой сценарий, и цены на нефть могут подняться выше $80 за баррель.

Рынок рублёвого долга останется примерно на уровнях среды, полагают в инвестбанке. С одной стороны, негативных геополитических новостей в западных СМИ стало меньше, с другой - недельная инфляция в России вновь ускорилась, что не способствует оптимизму на рынке, отмечают эксперты.

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