Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- "Газпром нефть" и Банк "Санкт-Петербург" опубликуют финансовую отчётность;

- В России выйдут еженедельные данные по золотовалютным резервам;

- В США ожидается статистика по заявкам на пособие по безработице, индекс опережающих экономических индикаторов, данные по запасам газа в хранилищах, а также индексы деловой активности от ФРБ Филадельфии и ФРБ Канзас-Сити.

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