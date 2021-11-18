Инвесторам пока стоит воздержаться от среднесрочных покупок на рынке акций РФ - "Алор Брокер"

Инвесторам пока стоит воздержаться от среднесрочных покупок акций на российском фондовом рынке, исключение могут составить бумаги золотодобытчиков, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Ситуация по российскому рынку акций в целом выглядит тревожной. По ходу торгов видно, что покупатели сейчас слабы, внутренних поводов для роста нет. Наоборот, Росстат зафиксировал ускорение роста инфляции после небольшого его спада, вызванного нерабочими днями в начале ноября. Таким образом, нет никаких сомнений, что Банк России продолжит агрессивно повышать ключевую ставку, что всегда негативно для рынка акций. Технически перекупленным выглядит и американский рынок акций, где в ближайшее время также не исключена коррекция. Так что от новых среднесрочных покупок акций пока стоит воздержаться. Исключение составляют бумаги золотодобытчиков, поскольку золото продолжает хоть и медленно, но дорожать", - отмечает эксперт.

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