Утренние прогнозы: старт торгов пройдет в минусе

Аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4135-4145 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4120, 4100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4150, 4170 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен перейти в состояние временной стабилизации около уровня открытия".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Американские акции снизились, торги на биржах Азии проходят под диктовку "медведей", индекс развивающихся рынков от MSCI снизился. Все указывает на открытие нашего рынка с небольшим снижением".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть и промышленные металлы под давлением, как и большинство азиатских индексов. Российский рынок акций, вероятно, начнёт день со снижения за счёт нефтяных бумаг".

Атон: "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ в четверг откроется снижением на 0,5%".