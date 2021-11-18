18 ноября 2021 года 09:39
Утренние прогнозы: старт торгов пройдет в минусе
Аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4135-4145 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4120, 4100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4150, 4170 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен перейти в состояние временной стабилизации около уровня открытия".
BCS Express (Игорь Галактионов): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Американские акции снизились, торги на биржах Азии проходят под диктовку "медведей", индекс развивающихся рынков от MSCI снизился. Все указывает на открытие нашего рынка с небольшим снижением".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть и промышленные металлы под давлением, как и большинство азиатских индексов. Российский рынок акций, вероятно, начнёт день со снижения за счёт нефтяных бумаг".
Атон: "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ в четверг откроется снижением на 0,5%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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18 ноября 2021 года 10:14
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,3 руб./$1 и на уровне 82-83 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".
"17 ноября российский рубль укреплял свои позиции к мировым валютам на фоне снижения геополитической напряженности и вопреки сокращению нефтяных... читать дальше
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18 ноября 2021 года 10:04
Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 в четверг-пятницу на фоне возможного усиления спроса на иностранную валюту перед выходными, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Рынок нефти находится под давлением из-за опасений, что США и Китай могут задействовать... читать дальше
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18 ноября 2021 года 09:55
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:
- "Газпром нефть" и Банк "Санкт-Петербург" опубликуют финансовую отчётность;
- В России выйдут еженедельные данные по золотовалютным... читать дальше
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18 ноября 2021 года 09:45
Инвесторам пока стоит воздержаться от среднесрочных покупок акций на российском фондовом рынке, исключение могут составить бумаги золотодобытчиков, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.
"Ситуация по российскому рынку акций в целом... читать дальше
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18 ноября 2021 года 09:33
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг снижением в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4135-4145 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят... читать дальше
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18 ноября 2021 года 09:25
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику в четверг. Нефть завершила торги в среду на минимальных отметках с начала октября. читать дальше
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18 ноября 2021 года 09:23
Москва. 18 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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18 ноября 2021 года 09:23
Делать ставку на укрепление национальной валюты в настоящее время очень рискованно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Ожидания повышения ключевой ставки ЦБР и некоторое затухание политических нападок на Россию вызвали в среду укрепление рубля. В... читать дальше
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18 ноября 2021 года 09:12
Возможна волатильность национальной валюты в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии BCS Express.
"Российский рубль в среду укрепился на улучшении внешнеполитического фона. Однако этот фактор плохо предсказуем и в ближайшие дни будет оставаться актуальным, провоцируя волатильность... читать дальше
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18 ноября 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.
"Индекс Мосбиржи по итогам среды подрос, но остался в рамках прежнего торгового коридора 4100-4150 пунктов. Выход из него... читать дальше
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18 ноября 2021 года 08:45
Москва. 18 ноября. Доллар США и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок. читать дальше
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17 ноября 2021 года 19:28
Москва. 17 ноября. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения в начале недели на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг России и в ожидании информации о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. читать дальше
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17 ноября 2021 года 19:15
Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ к закрытию торгов вырос по индексам на подорожавших бумагах "Газпрома", подогретых ростом цен на газ в Европе и новостями от агентства Fitch; индекс Мосбиржи поднялся к 4150 пунктам, а индекс РТС превысил 1800 пунктов за счет укрепления рубля, при этом раллировали расписки Ozon. читать дальше
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17 ноября 2021 года 18:56
Цены серебра и золота близки к началу долгосрочного бычьего тренда, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
"Динамика серебра в течение месяца оказалась намного лучше в сравнении с золотом. На наш взгляд, это связано с восстановлением стоимости после падения, которое началось ещё в июне текущего... читать дальше
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17 ноября 2021 года 18:48
Москва. 17 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая как нестабильную динамику базовых активов, несмотря на небольшой ценовой отскок американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и возросшие геополитические риски. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет наметившейся локальной стабилизации в секторе американских облигаций. читать дальше
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