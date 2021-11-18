Индекс Мосбиржи откроет торги четверга снижением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг снижением в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4135-4145 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4120, 4100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4150, 4170 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен перейти в состояние временной стабилизации около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.