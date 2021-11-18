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18 ноября 2021 года 09:23

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 18 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились на 0,3-0,6% по итогам торгов в среду. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в среду. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составляло 1,53 млн, а не 1,555 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,576 млн.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику в ходе торгов в четверг после закрытия в "красной" зоне фондовой Америки. Японский Nikkei опустился по итогам торгов на 0,31%. Гонконгский Hang Seng к 8:20 МСК упал на 1,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%. Акции китайского девелопера China Evergrande Group дешевеют на 2,9%. Компания планирует продать свою долю в китайской медиакомпании HengTen Networks Group Ltd. за $273,5 млн для привлечения средств на погашение долга. Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК снизился на 0,1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

В свою очередь нефть завершила торги в среду на минимальных отметках с начала октября и продолжает дешеветь. Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подешевели на 0,45% - до $79,92 за баррель. В среду их цена упала на 2,6% и составила на закрытие $80,28 за баррель, что является самым низким уровнем с 7 октября. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 0,83% - до $77,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 3%, завершив день на отметке $78,35 за баррель - минимум с 1 октября.

Рынок продолжает реагировать на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. При этом в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность аналогичного шага со стороны Китая. Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 млн баррелей - до 433 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина снизились на 707 тыс. баррелей, дистиллятов - на 824 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,926 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,015 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 ноября снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 724,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром БО-23" (-0,89%), "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,41%) и "РЖД-28" (-0,22%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,18%), "Росбанк-002Р-04" (+0,1%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 75% выпуска облигаций серии 001Р-SBER38 на 15 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей и 50% выпуска серии 001Р-SBER23 на 5 млрд рублей номинальным объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 ноября. Сбербанк установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER23 и 001Р-SBER38 на уровне 8,8% годовых. Срок обращения выпуска серии 001Р-SBER38 - 4 года, серии 001Р-SBER23 - 3 года.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) установило ставку 1-го купона облигаций 2-й серии объемом 2,92 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Компания начнет размещение выпуска 22 ноября. Заем со сроком обращения около 12 лет (4369 дней) будет размещен по открытой подписке в целях реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры Саратова. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Также по займу будет предусмотрено частично-досрочное погашение: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания с 5-го по 12-й купонные периоды.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии 002Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,99% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 ноября за час. Техразмещение запланировано на 23 ноября. В сентябре "Славнефть" разместила облигации серий 002Р-01 и 002Р-02 общим объемом 15 млрд рублей. Объем бондов серии 002Р-01 составляет 5 млрд рублей, серии 002Р-02 - 10 млрд рублей, срок обращения - 10 лет с 7-летней офертой. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена на уровне 7,75% годовых. Облигации размещались в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02R объемом 7,5 млрд рублей на уровне 9,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в 9,78% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 ноября. Техразмещение запланировано на 23 ноября. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2020 года. Тогда она разместила 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей по ставке 6,55% годовых.

СФО "Симпл фин" 22 ноября планирует начать размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 15 декабря 2035 года. Облигации будут размещаться с дисконтом к номинальной стоимости по цене, равной 990 рублей за одну бумагу, что соответствует 99% от номинальной стоимости. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых.

ООО "Главторг" с 11:00 МСК 29 ноября до 16:00 МСК 2 декабря проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 13,25-14% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,92-14,75% годовых. Техразмещение запланировано на первую декаду декабря. Ранее компания на долговой рынок не выходила.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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