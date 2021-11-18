Возможна волатильность рубля в ближайшие дни - BCS Express

Возможна волатильность национальной валюты в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль в среду укрепился на улучшении внешнеполитического фона. Однако этот фактор плохо предсказуем и в ближайшие дни будет оставаться актуальным, провоцируя волатильность национальной валюты. По паре USD/RUB потенциал для роста еще есть, хотя среднесрочные факторы на стороне рубля. При пробое зоны сопротивления 73,5-73,7 руб./$1 краткосрочные цели сместятся в район 74,5-74,8 руб./$1", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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