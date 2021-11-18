Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Индекс Мосбиржи по итогам среды подрос, но остался в рамках прежнего торгового коридора 4100-4150 пунктов. Выход из него в верхнем направлении мог бы обозначить первый сигнал для восстановления, но с учетом внешней конъюнктуры уверенности в таком сценарии нет. Снизу потенциал для снижения в зону 4060-4080 пунктов еще сохраняется, при этом нижняя граница восходящего канала может быть встречена еще ниже. Таким образом, взгляд на рынок остается сдержанным", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Галактионов отмечает, что финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 года опубликуют Банк "Санкт-Петербург", "Мечел" и "Черкизово".

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