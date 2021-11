Brent - $80 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику в четверг. Нефть завершила торги в среду на минимальных отметках с начала октября.

Американские фондовые индексы снизились на 0,3-0,6% по итогам торгов в среду.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в среду.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составляло 1,53 млн, а не 1,555 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,576 млн, по данным Trading Economics.

Котировки акций Target Corp. (SPB: TGT) по итогам торгов упали на 5,2%, несмотря на сильную квартальную отчетность. Вторая по величине в США сеть дисконтных магазинов увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 48%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Лидером падения котировок среди компонентов Dow Jones выступили акции Visa Inc. (SPB: V), которые подешевели на 4,7%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) заявил в среду, что со следующего года перестанет принимать кредитные карты Visa в Великобритании из-за высокой комиссии.

Кроме того, наиболее сильно снизились котировки бумаг Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,9%, Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. - на 1,8% и Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 1,6%.

Бумаги Activision Blizzard (SPB: ATVI) потеряли в стоимости 2,9%. Более 100 нынешних и бывших сотрудников американского разработчика видеоигр приняли участие в акции протеста, потребовав отставки главного исполнительного директора компании Бобби Котика после публикации сообщения The Wall Street Journal о том, как он реагировал на жалобы о сексуальных домогательствах.

Между тем акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 0,4%. Аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) подняли рекомендацию для них до "покупать". Это обусловлено тем, что рост котировок бумаг компании в последнее время отстает от темпов повышения фондового индекса Standard & Poor's 500 - примерно на 30% с марта.

Lowe's Cos. (SPB: LOW), владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 2,7 раза и повысила годовой прогноз. Бумаги компании выросли в цене на 0,4%.

Капитализация TJX Cos. (SPB: TJX) взлетела на 5,8%, поскольку финансовые показатели ритейлера в минувшем квартале оказались лучше прогнозов экспертов.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) увеличились на 3,3%. Глава производителя электромобилей Илон Маск во вторник продал акции компании еще на $973 млн, продолжив сокращать свою долю седьмые торги подряд. На прошлой неделе он реализовал бумаги Tesla на общую сумму $6,9 млрд, а в понедельник - на $930 млн. Маск 8 ноября инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети. С того момента он реализовал уже 8,16 млн бумаг на $8,8 млрд.

Стоимость Qualcomm Inc. (SPB: QCOM), одного из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, поднялась на 1% и обновила рекорд. Главный исполнительный директор компании Кристиано Амон сказал, что стоимость автомобильного бизнеса Qualcomm, которая на текущий момент составляет около $1 млрд, достигнет $10 млрд через 10 лет, а выручка, связанная с продажей устройств с выходом в интернет, может вырасти более чем на 75% в течение 2024 года и достичь $9 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 211,17 пункта (0,58%) и составил 35931,05 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустился на 12,23 пункта (0,26%) - до 4688,67 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 52,28 пункта (0,33%), составив 15921,57 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику в ходе торгов в четверг после закрытия в красной зоне фондовой Америки.

"В отсутствие позитивного импульса с Уолл-стрит и относительно спокойного дня в части экономических данных, настроение в регионе может оказаться сдержанным, потенциально приводящим к движению вниз", - отметил аналитик IG Иеп Жан Ронг.

Японский Nikkei к 8:05 МСК опустился на 0,8%.

Япония в октябре неожиданно зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 67,37 млрд иен ($590 млн), не оправдав прогнозов аналитиков, ожидавших профицита в 310 млрд иен. В сентябре страна получила профицит в размере 840,79 млрд иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Объем экспорта в прошлом месяце вырос на 9,4% по сравнению с прошлым годом, до 7,184 трлн иен. Экспорт вырос намного больше - на 26,7%, до 7,251 трлн иен.

Котировки бумаг автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. падают на 1,2%, Mazda Motor Corp. - на 1,5%, Toyota Motor Corp. - на 0,5% и Subaru Corp. - на 1,8%.

Бумаги технологической Panasonic Corp. теряют в цене 0,3%. Акции производителя чипов Advantest Corp. снижаются на 3,5%.

Капитализация интернет-компании Rakuten Group Inc. увеличивается на 3,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:20 МСК опустился на 1,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%.

Акции китайского девелопера China Evergrande Group дешевеют на 2,9%. Компания планирует продать свою долю в китайской медиакомпании HengTen Networks Group Ltd. за $273,5 млн для привлечения средств на погашение долга.

Котировки акций китайского автопроизводителя BYD Co. Ltd. растут на 2,9%, в то время как его конкурент Geely Automobile Holdings Ltd. теряет в цене 2,4%.

Капитализация интернет компании Tencent Holdings Ltd. уменьшается на 2,3%, другого представителя отрасли Meituan - на 2,4%. Стоимость производителя электроники Xiaomi Corp. падет на 3,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК снизился на 0,1%.

Бумаги производителя микросхем Samsung Electronics дешевею на 0,1%, акции его конкурента SK Hynix Inc. - на 0,5%.

Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 0,7%, в то время как акции другого представителя отрасли Kia Corp. дешевеют на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Котировки акций горнодобывающей Rio Tinto Ltd. выросли на 0,7%, BHP Group - на 0,2%.

Нефть завершила торги в среду на минимальных отметках с начала октября и продолжает дешеветь.

Рынок продолжает реагировать на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. При этом в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность аналогичного шага со стороны Китая.

Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, отмечает MarketWatch.

Несмотря на оптимистичный отчет Минэнерго, "рынок отреагировал негативно, поскольку он оценивал потенциальную реакцию со стороны администрации Байдена", сказал финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. "Администрация Байдена четко заявила о своем желании добиться более низких цен на нефть, и рынок оценивает, что она может сделать для сдерживания цен, учитывая очень ограниченное число инструментов в ее арсенале", - полагает он.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК подешевели на $0,28 (на 0,35%) - до $80 за баррель. В среду их цена упала на $2,15 (на 2,6%) и составила на закрытие $80,28 за баррель, что является самым низким уровнем с 7 октября.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,67 (на 0,86%) - до $77,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,4 (на 3%), завершив день на отметке $78,35 за баррель - минимум с 1 октября.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 млн баррелей - до 433 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина снизились на 707 тыс. баррелей, дистиллятов - на 824 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.