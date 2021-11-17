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17 ноября 2021 года 19:28

Рубль вечером несколько усилил темпы роста к доллару и евро на ослаблении геополитической напряженности вокруг РФ

Москва. 17 ноября. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения в начале недели на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг России и в ожидании информации о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 72,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,94 руб./EUR1, подешевев на 77,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 72,11 копейки - до 76,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль еще более усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Инвесторы закрывают короткие позиции в условиях некоторого ослабления геополитической напряженности вокруг России и в ожидании информации о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Россия и США готовят контакты на высшем уровне, в рамках их подготовки состоялся телефонный разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Четкого понимания по срокам проведения новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что до конца текущего года Путин и Байден могут пообщаться в онлайн-формате, а их личная встреча возможна в 2022 году.

Кроме того, рынки позитивно оценивают ослабление напряженности вокруг миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС после того, как стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель второй раз за неделю обсудили по телефону ситуацию на границе, договорившись о немедленных переговорах республики и ЕС по проблеме с мигрантами.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта укрепляется как к доллару, так и к евро, при этом большинство валют развивающихся стран также демонстрируют положительную динамику относительно доллара, но есть и исключения - например, турецкая лира. "Геополитические риски, вернувшиеся на повестку дня на прошлой неделе, продолжают оказывать влияние на курс и способствуют росту волатильности, хотя на более длинном горизонте их эффект может быть нивелирован в случае, если ситуация на белорусской границе разрешится, а предполагаемое обострение в Украине не состоится. Тем не менее, повышенное внимание к этим темам не добавляет уверенности инвесторам, как и неспокойная ситуация на границе Армении и Азербайджана. Полагаю, что геополитические темы продолжат оказывать влияние на курс какое-то время", - отмечает Беспалов.

"В среду российский валютный рынок несколько успокоился, так как геополитическая тематика пока не получила дальнейшего продолжения. В результате рублю удалось отыграть существенную часть потерь предыдущего дня. К концу рабочего дня российская валюта укреплялась на 0,8% в парах с долларом и евро. Впрочем, до возвращения к уровням, предшествовавшим усилению геополитических рисков, рублю еще далеко. Так, вечером в среду пара "доллар-рубль" торговалась вблизи 72,5-72,6 руб./$1, тогда как закрытие четверга на прошлой неделе происходило на уровне 71,6 руб./$1. Однако с учетом приближающегося налогового периода и сохранения жесткой позиции ЦБ в отношении процентной политики (в начале недели Эльвира Набиуллина сделала ряд "ястребиных" высказываний, не оставляющих сомнений в дальнейшем повышении ключевой ставки в декабре) у рубля имеются все же хорошие шансы на восстановление утраченных позиций, если обострение геополитической ситуации постепенно сойдет на нет", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Тем временем, президент США Байден дал понять, что может уже на этой неделе объявить свое решение относительно того, кто должен занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года.

Вслед за этим представитель Белого дома заявил, что президент обнародует свое решение до Дня благодарения (25 ноября). Таким образом, это может произойти и на следующей неделе, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее издание сообщало, что основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард, и других претендентов Байден не рассматривает.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС) США будет лучше "придерживаться более "ястребиного" направления" денежно-кредитной политики, чтобы держать под контролем риск ускорения инфляции.

В интервью агентству Bloomberg он сказал, что ФРС может "ускорить процесс сворачивания" программы выкупа активов до $30 млрд в месяц, чтобы завершить ее к концу первого квартала. Федрезерв по итогам ноябрьского заседания сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в текущем месяце на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

Еще одним примером более "ястребиного" подхода может быть рассмотрение возможности повышения ставок еще до конца действия программы выкупа активов. ФРС до текущего момента сигнализировала, что не хочет повышать ставки до того, как завершится программа.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в среду.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составляло 1,53 млн, а не 1,555 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,576 млн, по данным Trading Economics.

Нефть продолжает дешеветь в ходе вечерних торгов в среду.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 млн баррелей - до 433 млн баррелей, демонстрируют официальные данные, опубликованные министерством энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду уменьшилась на 1,16% - до $81,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,62% - до $79,45 за баррель.

Данные о падении запасов в стране могут усилить давление на президента США Байдена с тем, чтобы высвободить часть нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) - мера, которая, как ожидается, послужит причиной для охлаждения рынка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 ноября на 26,75 копейки, до 72,8228 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,91 копейки, до 82,3553 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 2,75 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,7494 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 27,2 копейки и составил 72,7024 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 811,104 млн, из которых $1 млрд 46,845 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 764,259 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 26,19 копейки, до 82,3273 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 58,23 копейки и составил 82,2308 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR634,353 млн, из которых EUR180,269 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR454,084 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,72% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 б.п. - до 7,62% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на также на 1 б.п. каждая - до 7,99% и 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 5 б.п., снизившись до 8,63% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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