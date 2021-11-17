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17 ноября 2021 года 18:56
Цены серебра и золота близки к началу долгосрочного бычьего тренда - ПСБ
Цены серебра и золота близки к началу долгосрочного бычьего тренда, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Динамика серебра в течение месяца оказалась намного лучше в сравнении с золотом. На наш взгляд, это связано с восстановлением стоимости после падения, которое началось ещё в июне текущего года. За этот промежуток, с конца мая по октябрь, цена унции золота снизилась на 8%, в то время как стоимость серебра упала на 21%. Мы ожидаем, что цены на серебро и золото близки к началу долгосрочного бычьего тренда. Поддержку будет оказывать опасения участников рынка из-за высокого инфляционного давления. По нашим оценкам, стоимость золота может преодолеть отметку в $1880/унц. Для серебра ожидаем схожую динамику, стоимость унции может приблизиться к $25,5", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ
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