Цены евробондов РФ в среду снизились, отыгрывая нестабильную динамику UST и геополитические риски

Москва. 17 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая как нестабильную динамику базовых активов, несмотря на небольшой ценовой отскок американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и возросшие геополитические риски. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет наметившейся локальной стабилизации в секторе американских облигаций.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 16 ноября и составила 115,05% от номинала, что соответствует доходности 1,7% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,41% от номинала, что соответствует доходности 0,71% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 2,5 пункта по отношению ко вторнику и составил 99 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 3 базисных пункта - до 135,19% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,545% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 22 базисных пункта - до 130,12% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 3,54% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 15 базисных пунктов - до 110,97% от номинала, что соответствует доходности 2,19% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году опустились на 6 базисных пунктов, до 106,89% от номинала, что соответствует доходности 1,055% годовых (рост на 2,5 базисного пункта).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 24 базисных пункта, подешевев до 126,43% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,65% годовых).

И лишь новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал за день на 1 базисный пункт, до 109,96% от номинала (его доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 2,34% годовых).

"Российские еврооблигации в последнее время находятся под давлением двух важных негативных факторов. С одной стороны, мировые долговые рынки находятся под влиянием начавшегося процесса сворачивания программы выкупа активов Федрезервом США и ожиданий повышения базовых процентных ставок уже в следующем году. Таким образом, поток дешевой ликвидности, ранее поступавший на мировые рынки, уже начал сокращаться, а в следующем году ожидается даже "подорожание" долларового фондирования, что в целом является негативным фактором для emerging markets. С другой стороны, на отечественные активы давит вновь обострившийся геополитический фактор. Соответственно, под влиянием этих двух факторов котировки российских еврооблигаций снижаются, причем наиболее давление испытывают "длинные" выпуски с погашением в 2042-2047 годах. И когда эта тенденция к ценовому падению приостановится, сейчас сказать очень сложно. Будем ждать развития ситуации как на глобальных рынках капитала, так и геополитической истории вокруг России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.