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17 ноября 2021 года 17:56

Акции Exxon Mobil интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Фондовым инвесторам стоит обратить внимание на акции американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты считают, что бумаги в настоящее время интересны по следующим причинам:

- Из-за пандемии и растущего тренда на ESG нефтяной сектор недоинвестирован и перспективен. Цены на нефть останутся на высоких уровнях в текущем и следующем годах.

- Exxon Mobil считается одной из крупнейших в мире компаний и обладает диверсифицированным портфелем активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

- В связи с восстановлением нефтяного рынка и эффективным управлением компании удалось существенно улучшить финансовые результаты и сократить долговую нагрузку.

- Exxon Mobil является дивидендным аристократом и поднимает дивиденды на протяжении 37 лет. Дивидендная доходность одна из самых высоких в секторе - около 5,5% в долларах. Компания также планирует выкупить акции на сумму около $10 млрд в течение 2 лет. Потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев может превысить 10%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-EXXONMOBIL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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