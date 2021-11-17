Акции Exxon Mobil интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Фондовым инвесторам стоит обратить внимание на акции американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты считают, что бумаги в настоящее время интересны по следующим причинам:

- Из-за пандемии и растущего тренда на ESG нефтяной сектор недоинвестирован и перспективен. Цены на нефть останутся на высоких уровнях в текущем и следующем годах.

- Exxon Mobil считается одной из крупнейших в мире компаний и обладает диверсифицированным портфелем активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

- В связи с восстановлением нефтяного рынка и эффективным управлением компании удалось существенно улучшить финансовые результаты и сократить долговую нагрузку.

- Exxon Mobil является дивидендным аристократом и поднимает дивиденды на протяжении 37 лет. Дивидендная доходность одна из самых высоких в секторе - около 5,5% в долларах. Компания также планирует выкупить акции на сумму около $10 млрд в течение 2 лет. Потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев может превысить 10%.

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