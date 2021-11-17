Возможен рост цены акций Air France-KLM на 70-80% на горизонте 12-18 месяцев - "Финам"

Возможен рост котировок акций Air France-KLM на 70-80% на горизонте 12-18 месяцев, прогнозная цена бумаг - на уровне 7,7-8,2 евро за штуку, сообщается в аналитическом материале "Финама".

"Финансовые показатели Air France-KLM в III квартале 2021 года значительно улучшились - выручка возросла в 1,8 раза в сравнении с аналогичным показателем годом ранее и составила 4,6 млрд евро, а чистый убыток сократился с 1,7 млрд евро годом ранее (до 192 млн евро) благодаря стабильно высоким операционным показателям в сегменте грузоперевозок и значительному восстановлению показателей в сегменте пассажирских перевозок. Мы оцениваем потенциал роста котировок акций Air France-KLM (по предварительным расчетам) в диапазоне 70-80% на горизонте 12-18 месяцев с целевой ценой на уровне 7,7-8,2 евро", - указывают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.