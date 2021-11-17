"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции NetEase с прогнозной ценой $135

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции NetEase Inc. с прогнозной ценой $135 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Согласно информации 21st Century Business Herald в Китае возможно возобновление выдачи лицензий на новые игры после 3 месяцев перерыва;

- Рост расходов на онлайн игры опережает рост потребительских расходов в Китае на протяжении нескольких последних лет, сохранение этой тенденции благоприятно скажется на NetEase;

- Дочерняя компания компания NetEase - музыкальная стриминговая платформа Cloud Village - планирует провести IPO до конца текущего года. При оценке в $5-6 млрд доля NetEase может быть оценена в $4,4-5,3 млрд - это около 6-7% текущей капитализации NetEase.

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