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17 ноября 2021 года 15:49

Рубль днем корректируется вверх к доллару и евро на отсутствии признаков усиления геополитической напряженности вокруг РФ

Москва. 17 ноября. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем; рубль растет к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения в начале недели на отсутствии признаков усиления геополитической напряженности вокруг России и в ожидании информации о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 72,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 62 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,11 руб./EUR1, подешевев на 60,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61,33 копейки - до 76,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 ноября на 26,75 копейки, до 72,8228 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,91 копейки, до 82,3553 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Инвесторы закрывают короткие позиции в условиях отсутствия новых признаков усиления геополитической напряженности вокруг России и в ожидании информации о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Четкого понимания по срокам проведения новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Пока еще нет четких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов", - ответил Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что до конца текущего года Путин и Байден могут пообщаться в онлайн-формате, а их личная встреча возможна в 2022 году.

Между тем, президент США Байден дал понять, что может уже на этой неделе объявить свое решение относительно того, кто должен занять пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года.

Вслед за этим представитель Белого дома заявил, что президент обнародует свое решение до Дня благодарения (25 ноября). Таким образом, это может произойти и на следующей неделе, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее издание сообщало, что основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард, и других претендентов Байден не рассматривает.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС) США будет лучше "придерживаться более "ястребиного" направления" денежно-кредитной политики, чтобы держать под контролем риск ускорения инфляции.

В интервью агентству Bloomberg он сказал, что ФРС может "ускорить процесс сворачивания" программы выкупа активов до $30 млрд в месяц, чтобы завершить ее к концу первого квартала. Федрезерв по итогам ноябрьского заседания сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в текущем месяце на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

Еще одним примером более "ястребиного" подхода может быть рассмотрение возможности повышения ставок еще до конца действия программы выкупа активов. ФРС до текущего момента сигнализировала, что не хочет повышать ставки до того, как завершится программа.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе дневных торгов в среду. На рынок оказывает влияние чуть ранее опубликованные неофициальные данные о запасах нефти в США.

Данные Американского института нефти (API) показали падение запасов бензина на неделе, завершившейся 12 ноября, на 2,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 600 тыс. баррелей. В то же время запасы нефти в стране за неделю выросли на 655 тыс. баррелей, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения на 1,4 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду уменьшилась на 0,9% - до $81,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,94% - до $80 за баррель.

Данные о падении запасов в стране могут усилить давление на президента США Байдена с тем, чтобы высвободить часть нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) - мера, которая, как ожидается, послужит причиной для охлаждения рынка.

"Рубль остается под сильным влиянием геополитических факторов. Вечером во вторник курс валютной пары "доллар-рубль" с расчетами на завтра доходил до отметки 73,5025 рубля за доллар, однако сегодня рубль укрепляется к доллару, пара торгуется ниже уровня 73 рублей. По нашим ожиданиям, на ближайшей неделе пара "доллар-рубль" будет торговаться в диапазоне 72-73,5 рубля за американский доллар, хотя фундаментально российский рубль выглядит одной из наиболее привлекательных валют EM и имеет все шансы на укрепление в отсутствие геополитической премии в котировках", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Учитывая фактор сильного доллара, неспособности нефти вернуться к росту и сохраняющуюся геополитическую напряженность, перспективы роста курса рубля выглядят слабыми, особенно на фоне отсутствия спроса на риск в ходе сегодняшних торгов. Так, в краткосрочной перспективе доллар не только вряд ли уйдет ниже 72,5 рублей, но и вполне может вернуться выше 73 рублей и даже завершить сессию над этим уровнем. Темпы роста пары могут ограничиться частичной фиксации прибыли по длинным долларовым позициям, но на данном этапе такие действия со стороны трейдеров маловероятны. В ближайшие дни наша валюта будет и далее руководствоваться сигналами от "американца", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,72% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 б.п. - до 7,62% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на также на 1 б.п. каждая - до 7,99% и 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 5 б.п., снизившись до 8,63% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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