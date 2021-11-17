Рубль выглядит одной из наиболее привлекательных валют EM - Банк "Санкт-Петербург"

Фундаментально национальная валюта выглядит одной из наиболее привлекательных валют EM, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепляется к доллару торгуется ниже уровня 73 руб./$1 в среду. По нашим ожиданиям, на ближайшей неделе пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 72-73,5 руб./$1, хотя фундаментально российский рубль выглядит одной из наиболее привлекательных валют EM и имеет все шансы на укрепление в отсутствие геополитической премии в котировках", - отмечают аналитики.

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