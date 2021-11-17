ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 415 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой на уровне 415 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Пока мы не ждем, что из-за приостановки Германией сертификации "Северного потока 2" поставки газа по нему будут задержаны. Для Европы, которая вступает в зиму с низкими запасами газа в хранилищах, такой вариант (дополнительно провоцируется всплеск цен на "голубое" топливо), на наш взгляд, нежелателен. Для "Газпрома" рисков пока не видим и сохраняем положительный взгляд на его акции. Ожидаем сильных финансовых результатов по итогам третьего и четвертого кварталов года на фоне рекордных цен на газ. Рекомендуем покупать бумаги эмитента, целевой уровень - 415 рублей за штуку", - указывают эксперты банка.

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