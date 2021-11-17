BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Peloton

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Peloton, понизив при этом прогнозную цену с $89 до $85 за штуку (что предполагает потенциал роста 63% от текущего уровня) на фоне предстоящего размытия капитала из-за объявленного дополнительного размещения бумаг, сообщается в комментарии.

"Компания Peloton объявила о дополнительном размещении 23,9 млн акций (8% от акций в обращении) по цене $46 за акцию. Закрытие сбора заявок пройдет 18 ноября. Сумма привлечения за вычетом комиссионных составит $1,07 млрд. В качестве цели привлечения менеджмент указал, что планирует направить денежные средства на расширение текущего производства и возможные M&A в будущем. На наш взгляд, это весьма неожиданное решение менеджмента, так как на конференц-колле несколько недель назад было отмечено, что необходимости привлечения денежных средств нет, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Напомним, что одним из негативных моментов в отчетности за первый фискальный квартал (третий календарный) было сильное снижение свободного денежного потока и "сжигание" денежных средств за квартал в размере $648 млн, что вызвало опасения относительно необходимости привлечения дополнительного капитала. Тем не менее, увеличение денежных затрат в основном связано с ростом инвестиций в товарно-материальные запасы, что особо важно в преддверии четвертого календарного квартала и не вызывает у нас опасений."

Менеджмент эмитента также объявил о приостановке найма, что должно сдержать расход денежных средств. На конец квартала на счетах компании объем денежных средств составил $924 млн и остается возможность привлечения суммы в $285 млн в рамках кредитного лимита, чего, по мнению аналитиков BCS Express, должно было хватить компании на ближайший год. "Возможно, у Peloton на примете M&A-сделка либо она просто решила увеличить денежную позицию и больше инвестировать в разработку новых продуктов. Хотя размещение акций подразумевает размытие доли текущих акционеров, мы полагаем, что рынок позитивно отреагирует на это событие, так как весь негатив от возможного размытия, по нашему мнению, был учтен в чрезмерном падении акций на фоне отчетности. Мы также не видим существенного негатива для компании в этом допразмещении и сохраняем рекомендацию "покупать", но понижаем целевую цену с $89 до $85 за бумагу (потенциал роста - 63%) на фоне размытия капитала", - пишут эксперты инвесткомпании.

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