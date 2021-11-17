Динамика рынка акций РФ в среду будет слабой - Альфа-банк

Динамика российского рынка акций в среду будет слабой, считает эксперт Альфа-банка Джон Волш.

Аналитик отмечает, что в среду на открытии российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику - рублевый индекс Московской биржи не меняется из-за отсутствия катализаторов, тогда как индекс РТС растет на фоне укрепления курса рубля сегодня утром. Инвесторы в целом проявляют осторожность, так как оценивают перспективы инфляции.

"Опубликованная во вторник макростатистика США позитивна с точки зрения торговли и оказывает поддержку доллару, однако она отражает продолжающееся инфляционное давление, - указывает Волш. - Вышедшие данные указывают на то, что ФРС может ужесточить риторику и действовать более агрессивно в вопросах количественного свертывания. Цены на нефть снижались, так как инвесторы рассчитывают на то, что Администрация Байдена откроет Стратегический нефтяной резерв и неоднозначные данные о запасах нефти в США. Геополитика продолжает оказывать давление на российский рынок акций, вновь обострился конфликт на границе между Арменией и Азербайджаном. Учитывая снижение цен на нефть и сильный курс доллара, который находится на 16-месячных максимумах, мы ожидаем, что динамика российского рынка акций сегодня по-прежнему будет слабой".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.