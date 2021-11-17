Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек

Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, некоторого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и попыток отскока нефти вверх (Brent торгуется выше $82 за баррель); индекс Мосбиржи дрейфует в районе 4120 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4116,7 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1781,74 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,6%.

Доллар просел до 72,76 рубля (-0,38 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,6%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный: многие азиатские рынки снижаются, нефть пока остается в "минусе", индекс доллара превысил уровень 96,0 пунктов. На этом фоне рынок акций РФ может продолжить снижение.

Настроения на рынке акций также остаются подавленными из-за геополитических рисков - можно выделить нервную реакцию из Вашингтона на испытание противоспутникового вооружения в РФ и попытки прорыва на польско-белорусской границе. Также пришли новости о столкновении на армяно-азербайджанской границе, что вновь увязали с возможностью вмешательства РФ.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что никаких поводов для дальнейших покупок российских акций нет, а из-за высокой ставки ЦБ РФ стали неинтересными дивидендные истории. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России резко снизила потенциал восстановления экономики, которая и так отстает от среднемировых темпов роста, что и отражается на рынке акций.

Просадка акций "Газпрома" накануне была спровоцирована приостановкой сертификации "Северного потока 2", но этот факт вызвал сильный рост цен на газ, поэтому в среду акции концерна делают попытки восстановления. Одними из самых безопасных и привлекательных с целью до конца года остаются бумаги золотодобытчиков. Золото слабо растет даже на укрепляющемся долларе и в любое время может совершить рывок выше $1900 за унцию.

Техническая картина по индексу МосБиржи выглядит угрожающе: индикатор пробивает нижнюю границу восходящего канала от начала этого года. Если до конца недели не удастся сформировать серьезный отскок, то на следующей неделе распродажи могут усилиться из-за начала более масштабной фиксации среднесрочной прибыли.

Похоже, что повышение Банком России ключевой ставки в этот раз не будет способствовать ни укреплению рубля, ни снижению инфляции. На рост мировых цен на основные товарные активы и проблемы в мировой логистике ставка ЦБ РФ повлиять никак не может, а ожидания ее дальнейшего увеличения приводят к распродажам ОФЗ, что негативно действует на рубль. Еще большее давление на него оказывает рекордный объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, отмечает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, все большее внимание привлекает к себе рост числа заражений COVID-19 в мире и перспективы новых локдаунов. В условиях роста добычи нефти это создает определенные риски для рыночного баланса, что сдерживает цены на нефть от восстановления. Во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что профицит на рынке может сформироваться уже в декабре, и призвал ОПЕК+ к осторожным и взвешенным решениям на следующих встречах. Это заявление выглядит очень контрастным с призывами к ОПЕК+ от США и Индии об увеличении добычи, которые звучали всего две недели назад. В итоге, неопределенность из-за COVID-19 может мешать формированию рыночного консенсуса в ближайшие недели и способствовать смешанной динамике фьючерсов.

Пока же цена Brent продолжает консолидироваться вокруг уровня $82 за баррель, при этом волатильность снижается. Такое замедление характерно для периодов, предшествующих сильным движениям. Пока сложно сказать, в каком направлении будет развиваться ситуация, но исторический опыт реакций на COVID-19 показывает, что риски смещены в сторону снижения, считает Галактионов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, на фоне негативной конъюнктуры нефтяного рынка индекс МосБиржи может опуститься к нижней границе диапазона 4100-4200 пунктов.

Ключевые азиатские рынки торгуются в "красной" зоне, за исключением Китая, цены на нефть просели, хотя фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются на уровнях вторника.

Среди значимых новостей стоит отметить публикацию данных по разрешению на строительство новых домов в октябре в США. Если данные окажутся слабыми, развитие коррекционных настроений в отдельных секторах рынка может усилиться, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, большинство ликвидных российских акций находятся под октябрьскими понижательными трендами, легко впитывают негативные новости и становятся тяжелы для "быков". Негативные новости могут касаться ухудшения геополитического фона или сертификации газопровода "Северный поток 2".

На графике индекса РТС есть сопротивление 1820 пунктов (поддержка - область 1773-1780 пунктов), на графике акций "Газпрома" зона сопротивления - 345-346 рублей, для акций "ЛУКОЙЛа" - 7100 рублей. На каких новостях рынок будет пробивать эти сопротивления, пока непонятно. Недавно рынок принял к сведению прогноз ОПЕК об уменьшении спроса на нефть в IV квартале этого года. Инвесторы на российском рынке очень чувствительны к прогнозам нефтяных цен, и при малейшем ухудшении ситуации на рынке углеводородов продают акции, отмечает аналитик.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,2-0,8% на фоне оптимистичных данных о розничных продажах за октябрь и превзошедших прогнозы квартальных отчетов Walmart и Home Depot.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% при прогнозах роста на 1,2-1,4% после сентябрьского подъема на 0,7%. Рост розничных продаж в октябре стал максимальным с марта, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников, пишет Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с сентябрем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%.

Тем временем президент США Джо Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения 4-летнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года.

Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), "минусует" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE просели на 0,02-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет в пределах 0,1%).

Объем японского экспорта в октябре увеличился на 9,4% в годовом выражении (до 7,184 трлн иен, или $62,52 млрд). Темпы роста экспорта замедлились по сравнению с 13% в сентябре и были минимальными за 8 месяцев, что обусловлено ослаблением глобального спроса и сохраняющимися проблемами в цепочках поставок. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение экспорта в октябре на 9,9%.

Объем японского импорта в октябре увеличился на 26,7% (до 7,251 трлн иен) при ожидавшемся экспертами подъеме на 31,9%. В сентябре импорт вырос на 38,6%. Объем импорта растет уже девять месяцев подряд, что говорит о продолжающемся восстановлении потребительского спроса.

Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на 4,2% при прогнозах роста на 3,9% после сентябрьского подъема на 3,1%.

Нефть утром в среду делает попытки коррекции после просадки на новостях, что администрация президента США Джо Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается привлечь к аналогичным действиям Китай.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $82,09 за баррель (-0,4% и +0,5% во вторник), декабрьская цена WTI - $80,34 за баррель (-0,4% и -0,2% накануне).

Как сообщила китайская газета South China Morning Post, Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшим ранее на этой неделе, призвал его также продать нефть из резервов страны. Пекин открыт к просьбе Байдена, но пока не взял на себя никаких обязательств, пишет издание.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 12 ноября, на 655 тыс. баррелей. Неделей ранее запасы упали на 2,485 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,1%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-3,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,7%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+14,7%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+9,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,7%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4,5% и +4,9% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9% и +3,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,17 млрд рублей (из них 2,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,61 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").