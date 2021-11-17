Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Газпрома на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "покупать" и рассматривает текущее снижение стоимости акций компании как кратковременный фактор, отмечается в обзоре банка.

"Новости о заминке в процессе сертификации и, как следствие, перенос запуска газопровода "Северный поток - 2" в коммерческую эксплуатацию создают негативные настроения по отношению к "Газпрому". Судя по содержанию и тональности заявлений немецкой стороны о сроках сертификации, мы предполагаем, что запуск в скором времени не состоится, а сертификация может затянуться почти на весь срок, отведенный на этот процесс, то есть до начала мая 2022г. В таком случае Европа на весь приближающийся отопительный сезон останется без поставок дополнительных объемов газа по "Северному потоку - 2". Мы рассматриваем текущее снижение стоимости акций "Газпрома" как кратковременный фактор, а повышение спотовых цен на газ в Европе - как предвестник сильных финансовых результатов "Газпрома" за 4К21 и 1К22, а значит, как позитивный фактор для инвесторов с инвестиционным горизонтом минимум в несколько месяцев. По акциям "Газпрома" мы сохраняем рейтинг "Покупать", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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