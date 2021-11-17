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17 ноября 2021 года 10:53
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Газпрома на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "покупать" и рассматривает текущее снижение стоимости акций компании как кратковременный фактор, отмечается в обзоре банка. "Новости о заминке в процессе сертификации и, как следствие, перенос запуска газопровода "Северный поток - 2" в коммерческую эксплуатацию создают негативные настроения по отношению к "Газпрому". Судя по содержанию и тональности заявлений немецкой стороны о сроках сертификации, мы предполагаем, что запуск в скором времени не состоится, а сертификация может затянуться почти на весь срок, отведенный на этот процесс, то есть до начала мая 2022г. В таком случае Европа на весь приближающийся отопительный сезон останется без поставок дополнительных объемов газа по "Северному потоку - 2". Мы рассматриваем текущее снижение стоимости акций "Газпрома" как кратковременный фактор, а повышение спотовых цен на газ в Европе - как предвестник сильных финансовых результатов "Газпрома" за 4К21 и 1К22, а значит, как позитивный фактор для инвесторов с инвестиционным горизонтом минимум в несколько месяцев. По акциям "Газпрома" мы сохраняем рейтинг "Покупать", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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