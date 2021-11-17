Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции Ростелекома с целью 113 руб. за штуку, отмечается в обзоре банка.

Эксперты отмечают, что "Ростелеком" на горизонте 2025г планирует выйти на выручку более 700 млрд рублей, а OIBDA превысит 300 млрд рублей, об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский на конференции. Компания также планирует кратно увеличить дивиденды. В качестве основных направлений для компании были выбраны государственные цифровые услуги и сервисы, цифровые регионы и цифровая медицина. Сегменты B2C, B2O, B2BG планируют выделить в качестве отдельных групп компаний для того, чтобы дать им больше свободы.

"Мы считаем, что прогнозируемые значения компании труднодостижимы. Рынок ТМТ и широкополосного доступа в интернет сильно сегментирован, а доля компании на рынке стабильна. Для кратных темпов роста необходимо расширять долю рынка за счет вытеснения других игроков или значительного увеличения среднего чека. Несмотря на это, продолжаем считать компанию инвестиционно привлекательной. Рекомендуем "покупать", целевой уровень - 113 руб. на акцию", - пишут эксперты ПСБ.

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