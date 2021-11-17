Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74 руб./$1 и на уровне 83,3-84 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

16 ноября российский рубль снижался к мировым валютам на фоне усиления санкционных рисков и снижения нефтяных котировок, напоминает аналитик Денис Бадьянов.. По итогам торгов курс доллара составил 73,47 руб. (+96,5 коп.), курс евро - 83,38 руб. (+99,5 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 97,85 коп. и составила 77,92 руб.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $81,99 за баррель (-0,2%), цена декабрьских контрактов на североамериканский сорт WTI составила $80,44 за баррель (-0,54%). Бадьянов отмечает, что на открытии утренних торгов нефтяные цены снижаются в пределах 0,7% после информации, что США совместно с Китаем могут приступить к продаже сырья из стратегических резервов (к этому шагу вчера призвал президент Джо Байден).

Эксперт полагает, что в течение дня рубль может торговаться в диапазоне 73,5-74 руб. в паре с долларом и на уровне 83,3-84 руб. в паре с европейской валютой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.