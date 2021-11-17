Возможна стабилизация курса рубля около 73 руб./$1 - Sber CIB

Возможна стабилизация курса рубля около 73 руб./$1 в среду, если геополитическая ситуация не ухудшится, говорится в комментарии Sber CIB.

"Рубль во вторник подешевел более чем на 1%, до 73,5 руб./$1, из-за геополитической напряжённости и глобального укрепления американской валюты после достаточно жёстких комментариев представителей ФРС. Если геополитическая ситуация не ухудшится, курс рубля может стабилизироваться около 73 руб./$1", - прогнозируют эксперты Sber CIB.

Утром фьючерсы на мировые фондовые индексы немного дешевеют. Российский рынок акций может начать торги с небольшого снижения, полагают аналитики инвестбанка.

Также аналитики отмечают, что рынок рублёвого долга остается под давлением. Участники рынка проявляют нервозность в преддверии публикации данных по недельной инфляции в России - не исключено, что она вновь ускорится, полагают в Sber CIB.

Что же касается нефти, то она, по мнению аналитиков, может подорожать до $82,5 за баррель, если официальная статистика по товарным запасам углеводородов будет оптимистичной.

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