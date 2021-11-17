Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- В России выйдут данные по ВВП и недельной инфляции (19:00 МСК).

- ЕЦБ выпустит обзор финансовой стабильности. Также ожидаются данные по инфляции для еврозоны.

- В США будут представлены данные по разрешениям на строительство, закладкам новых домов и заявкам на ипотечные кредиты. В 18:30 выйдет отчёт по товарным запасам углеводородов от Управления энергетической информации США.

- "MTС" опубликуют финансовую отчётность.

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