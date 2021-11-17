Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 17 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник ростом на фоне оптимистичных данных о розничных продажах за октябрь и превзошедших прогнозы квартальных отчетов Walmart и Home Depot. Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,2%. Эксперты Bloomberg прогнозировали подъем на 1,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи выросли на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников. Объем промпроизводства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,7%.

Тем временем президент США Джо Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года. Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду, несмотря на рост американского фондового рынка по итогам торгов вторник. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,35%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,36%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск упал на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов в среду уменьшился на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду на информации о том, что администрация президента США Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается привлечь к аналогичным действиям Китай. Как сообщила китайская газета South China Morning Post, Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшим ранее на этой неделе, призвал его также продать нефть из резервов страны. Пекин открыт к просьбе Байдена, но пока не взял на себя никаких обязательств, пишет издание.

На этом фоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $81,59 за баррель, что на 1,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,5% - до $82,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,99 за баррель, что на 0,95% ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов во вторник стоимость этих контрактов опустилась на 0,2% и составила $80,76 за баррель.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 12 ноября, на 655 тыс. баррелей. Неделей ранее запасы упали на 2,485 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе, показали данные API. Также уменьшились запасы бензина. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,169 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,495 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 ноября снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,02% и составил 104,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 725,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,45%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,2%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-03" (-0,34%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,22%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-13 объемом 5,353 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне 8,15% годовых. Ставки купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка, равная 65 базисным пунктам. Срок обращения выпуска 9,9 года, предусмотрена амортизация. В результате ожидаемая дюрация составит около 2,9 года. Купоны ежемесячные: с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 17 ноября.

Сбербанк (MOEX: SBER) установил ставку 1-го купона бондов серий 001Р-SBER39 и 001Р-SBER20 на уровне 8,8% годовых. Объем выпусков - по 20 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 4 года. Сбор заявок прошел 11 ноября. Техразмещение запланировано 18 ноября.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02R объемом до 7,5 млрд рублей на уровне премии не более 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет. Ориентиру соответствует доходность в размере премии не выше 164 базисных пункта к 5-летним ОФЗ. Даты сбора заявок на облигации и техразмещения будут объявлены позднее. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2020 года. Она разместила 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей по ставке 6,55% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 19 ноября планирует провести сбор заявок на 2-летние "зеленые" облигации серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Дата техразмещения будет определена позднее. В середине октября КАМАЗ увеличил объем программы облигаций 001Р с 45 млрд до 60 млрд рублей, а также добавил возможность размещать "зеленые" облигации в рамках программы. Планируемый выпуск будет размещен в рамках данной программы.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 35-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 9,13% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых. Ставка текущего купона - 7,46% годовых.

Кроме того, ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 21-44-го купонов биржевых облигаций серии БО-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Выпуск был размещен в ноябре 2016 года по ставке 9,35% годовых. Срок обращения выпуска - 35 лет.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 10-13-го купонов облигаций серии БО-001Р-02 на уровне 5,5% годовых. Размещение 10-летних бондов объемом 5 млрд рублей прошло в июне 2017 года. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 8,6% годовых. По выпуску 3 декабря предстоит исполнение оферты.