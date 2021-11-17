Пара доллар-рубль может в среду продолжить поступательное движение к отметке 74 руб./$1 - ПСБ

Пара доллар-рубль может в среду продолжить поступательное движение к отметке 74 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Аналитик напоминает, что в утреннюю сессию среды национальная валюта тяготела к укреплению и пыталась отыграть часть недавних потерь. Однако в дневную сессию рубль резко растерял свои позиции из-за выросшей страновой премии за риск (CDS на этом фоне вырос на 5,4%, а вмененная волатильность подскочила почти на 4 п.п.). Объемы торгов парой доллар-рубль незначительно снизились, а концентрация "стакана" приходилась на отметку не ниже 72,7 руб. Статистика по розничным продажам США, вышедшая заметно выше ожиданий, также укрепила позиции доллара.

"Утро среды создает слабо негативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent, как и на большинство глобальных фондовых рынков, торгуются под давлением. Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль может вновь продолжить поступательное движение к отметке 74 руб./$1. Однако отметим, что в случае ослабления санкционной риторики валютная пара может вернуться к отметке 72,5 руб./$1. Сброс рублевой перепроданности также может незначительно укрепить национальную валюту", - прогнозирует Жильников.

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