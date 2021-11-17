Бегство из рублевых активов усиливается - "Алор Брокер"

Бегство из рублевых активов усиливается, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок во вторник вновь выглядел очень слабо, снизившись по индексу Мосбиржи на 0,4%. Отставание нашего рынка от западных и развивающихся аналогов продолжает усиливаться. Формальным поводом для распродаж стало ухудшение обстановки на границе Белоруссии и Польши, а также укрепление курса доллара, негативно влияющее на котировки сырьевых ресурсов. Но это лишь причина: о нефти дороже $80 и газе выше $1000 в начале года можно было только мечтать, да и ситуация в Белоруссии имеет к нам очень опосредованное отношение. На самом деле просто нет никаких поводов для дальнейших покупок, из-за высокой ставки стали неинтересными дивидендные истории. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России резко снизила потенциал восстановления экономики, которая и так отстает от среднемировых темпов роста, что и отражается на рынке акций", - отмечает Антонов.

Внешний фон в среду, на взгляд эксперта, вновь не радует: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, на процент снижается нефть. Некоторой отдушиной выступают растущие металлы.

"Такая картина говорит о том, что на открытии спекулятивно можно попробовать взять металлургов и зашортить нефтянку, - полагает аналитик. - "Газпром" не трогаем: вчерашнее его падение было спровоцировано приостановкой сертификации "Северного потока 2", но этот факт вызвал сильный рост цен на газ, что бумага может отыграть сегодня очень умеренным отскоком. По-прежнему считаем одними из самых безопасных и привлекательных с целью до конца года бумаги золотодобытчиков. Золото слабо растет даже на укрепляющемся долларе и в любое время может совершить рывок выше $1900 за унцию".

По мнению Антонова, техническая картина по индексу Мосбиржи угрожающая: индикатор пробивает нижнюю границу восходящего канала от начала этого года. Если до конца недели не удастся сформировать серьезный отскок, то на следующей недели распродажи могут усилиться из-за начала более масштабной фиксации среднесрочной прибыли, считает эксперт.

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