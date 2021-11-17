Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, с понижения на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, с понижения в пределах 0,1-0,5%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4100-4115 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4090, 4070 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 4130, 4150 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 4100 пунктов", - прогнозирует эксперт.

По мнению Манжоса, во второй половине дня косвенное влияние на российский рынок акций способна оказать публикация большого количества важных статистических показателей в Европе и в США. Самым значимым сигналом в этом плане станут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК).

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