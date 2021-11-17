Утренние прогнозы: торги акциями РФ в среду начнутся, скорее всего, в минусе

Аналитики отмечают, что торги акциями РФ в среду начнутся с понижения. На фоне негативной конъюнктуры нефтяного рынка продолжится движение индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 4100 - 4200 пунктов.

BCS Express (Игорь Галактионов): "Внешний фон в среду с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются на прежнем уровне, нефть Brent теряет 0,7% и находится около $82/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет вблизи уровня закрытия вторника".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4100-4115 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4090, 4070 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 4130, 4150 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 4100 пунктов".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "На фоне негативной конъюнктуры нефтяного рынка ожидаем сегодня движения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 4100 - 4200 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду вновь не радует: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, на процент снижается нефть. Некоторой отдушиной выступают растущие металлы. Такая картина говорит о том, что на открытии спекулятивно можно попробовать взять металлургов и зашортить нефтянку. «Газпром» не трогаем: вчерашнее его падение было спровоцировано приостановкой сертификации «Северного потока 2», но этот факт вызвал сильный рост цен на газ, что бумага может отыграть сегодня очень умеренным отскоком. По-прежнему считаем одними из самых безопасных и привлекательных с целью до конца года бумаги золотодобытчиков. Золото слабо растет даже на укрепляющемся долларе и в любое время может совершить рывок выше $1900 за унцию".