Фондовые индексы США выросли, цена Brent снизилась до $81,73 за баррель

Фондовые индексы США выросли на статданных, отчетах ритейлеров. Фондовые индексы АТР в основном снижаются, не последовав за динамикой рынка акций США. Цены на нефть опускаются, Brent подешевела до $81,73 за баррель.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник ростом на фоне оптимистичных данных о розничных продажах за октябрь и превзошедших прогнозы квартальных отчетов Walmart Inc. (SPB: WMT) и Home Depot Inc. (SPB: HD).

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1,2%. Эксперты Bloomberg прогнозировали подъем на 1,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи выросли на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников, пишет Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%.

В сентябре промпроизводство снизилось на 1,3%, как и было объявлено ранее.

Тем временем президент США Джо Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года.

Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

Акции Walmart подешевели на 2,6%. Крупнейшая в стране компания розничной торговли в третьем квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль на 40%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков. Компания также улучшила прогноз на год.

Бумаги Home Depot повысились на 5,7%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для ремонта и обустройства дома увеличила чистую прибыль, выручку и сопоставимые продажи в третьем финансовом квартале сильнее ожиданий.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. выросли на 4,1%. Глава Tesla Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в понедельник он продал акции на сумму еще $930 млн. Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 15 ноября Маск продал более 934 тыс. акций Tesla.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,15% и составило 36142,22 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,39% - до 4700,90 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 0,76% - до 15973,86 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду, несмотря на рост американского фондового рынка по итогам торгов вторник.

Поддержку индексам США накануне в том числе оказали статистические данные о розничных продажах в стране. Показатель в октябре вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1,2%.

Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников, пишет Trading Economics.

"Данные указывают на уверенность американских потребителей, однако с учетом роста инфляционных ожиданий, задаешься вопросом, не пытаются ли они успеть до ускорения роста потребительских цен", - говорит директор по инвестициям BMO Wealth Management Майк Стритч, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 мск уменьшился на 0,27%.

Объем японского экспорта в октябре увеличился на 9,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 7,184 трлн иен ($62,52 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Темпы роста экспорта замедлились по сравнению с 13% в сентябре и были минимальными за 8 месяцев, что обусловлено ослаблением глобального спроса и сохраняющимися проблемами в цепочках поставок.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение экспорта в октябре на 9,9%.

Объем японского импорта в октябре увеличился на 26,7%, до 7,251 трлн иен, при ожидавшемся экспертами подъеме на 31,9%. В сентябре импорт вырос на 38,6%.

Объем импорта растет уже девять месяцев подряд, что говорит о продолжающемся восстановлении потребительского спроса.

В число лидеров падения котировок входят акции Pacific Metals Co. Ltd. (-5,3%), Hino Motors Ltd. (-4,4%) и Recruit Holdings Co. Ltd. (-4,4%).

Бумаги выпускающей чипы Advantest Corp. растут на 3,2%, акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. укрепляются на 0,3%.

Акции производителя потребительской электроники Sony Group Corp. дешевеют на 0,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. - на 1,15%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,36%.

В лидерах снижения в Гонконге находятся бумаги Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-3,84%), Xinyi Glass Holdings Ltd. (-2,6%) и Shenzhou International Group Holdings Ltd. (-2,6%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дорожают на 1,1%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - опускаются на 0,5%, производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. - растут на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск снизился на 1,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшается на 0,7%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - растет на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов в среду уменьшился на 0,7%.

При этом котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упали соответственно на 1,5% и 1%.

Цены на нефть снижаются в среду на информации о том, что администрация президента США Джо Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается привлечь к аналогичным действиям Китай.

Как сообщила китайская газета South China Morning Post, Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшим ранее на этой неделе, призвал его также продать нефть из резервов страны.

Пекин открыт к просьбе Байдена, но пока не взял на себя никаких обязательств, пишет издание.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $81,73 за баррель, что на $0,7 (0,85%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,38 (0,5%) - до $82,43 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,11 за баррель, что на $0,65 (0,8%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов во вторник стоимость этих контрактов опустилась на $0,12 (0,2%) и составила $80,76 за баррель.

"Если Китай пойдет здесь на сотрудничество с США, чтобы опустить цены на нефть, можно будет говорить о "медвежьем" факторе для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 12 ноября, на 655 тыс. баррелей. Неделей ранее запасы упали на 2,485 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе, показали данные API. Также уменьшились запасы бензина.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.