Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в среду, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Внешний фон в среду с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются на прежнем уровне, нефть Brent теряет 0,7% и находится около $82/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет вблизи уровня закрытия вторника", - пишет аналитик инвесткомпании.

По мнению Галактионова, с технической точки зрения индекс Мосбиржи во вторник сформировал еще одну медвежью свечу, оставаясь вблизи месячных минимумов. "Потенциал снижения к ближайшей зоне поддержки 4060-4080 пунктов все еще есть, но уже на текущих уровнях можно наблюдать активный выкуп просадки ниже 4120 пунктов. При улучшении конъюнктуры на сырьевых рынках или появлении других драйверов российский рынок может отскочить с первой целью в районе 4200 пунктов", - прогнозирует эксперт.

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