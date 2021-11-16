.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на санкционных опасениях
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП РФ в 2021-2022 годах
Еврокомиссия повысила прогноз роста российской экономики в 2021 году до 3,9%, в 2022 году - до 2,6%. Реальный ВВП РФ к настоящему времени превысил допандемический уровень, отмечает ЕК. Улучшен на текущий год и прогноз роста ВВП еврозоны
 
Рейтинг медиаприсутствия банков за октябрь
Сбербанк в октябре 2021г сохранил лидерские позиции в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка c результатом 73 213 упоминаний по сравнению с 70 400 в сентябре 2021 года. Второе место с более чем вдвое меньшим результатом...
 
Бизнес могут освободить от НДС по товарам, передаваемым на благотворительность
Минэкономразвития предложило внести изменения в Налоговый кодекс и освободить бизнес от уплаты НДС по товарам, передаваемым некоммерческим организациям (НКО) в рамках благотворительности. Предложение позволит налогоплательщикам не восстанавливать...
 
Налоговые льготы для компаний увяжут с их инвестициями
Налоговые стимулы для компаний увяжут с их инвестициями. Для этого, как говорится в презентации об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития, планируется улучшить качество статистики по капиталовложениям, пишут "Известия". В марте 2021...
 
16 ноября 2021 года 19:36

Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на санкционных опасениях

Москва. 16 ноября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине на усилении геополитической напряженности и рисках введения против РФ новых санкций.

Курс доллара США составил 73,47 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 96,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,38 руб./EUR1, подорожав на 99,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 97,85 копейки - до 77,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах, так как игроки выходят из рублевых активов на обострении геополитической напряженности вокруг России из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе и перемещения российских войск в районе границы с Украиной и рисках введения против РФ новых санкций.

США и их союзники в Европе обсуждают возможные ответы на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Агентство, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщило, что идея о ряде мер на этот случай обсуждалась на прошлой неделе.

В частности, по данным собеседников агентства, в ходе этих обсуждений речь шла о новых санкциях в отношении Москвы, а также о дальнейшем оказании содействия Киеву в сфере безопасности. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Bloomberg ранее также сообщал, что "США вместе с союзниками по Европейскому союзу поднимают тревогу по поводу того, что Россия, возможно, взвешивает потенциальное вторжение на Украину, поскольку между Москвой и блоком обостряется напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей".

В Брюсселе в понедельник состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, одной из основных ее тем стал миграционный кризис у восточных границ Евросоюза. По ее итогам был согласован пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Главы МИД не исключили введения шестого пакета санкций.

Ситуация на границе ЕС и Белоруссии складывается особенно тяжело в последние несколько дней. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. Они обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".

Тем временем, президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предусматривающий выделение $1,2 трлн на инфраструктуру. Таким образом, документ вступил в силу. На прошлой неделе законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США, а ранее за его принятие проголосовал Сенат.

Как отмечает в Твиттере коалиция Белого дома по реализации плана по повышению благосостояния американцев (Building Back Together), закон обеспечивает инвестирование в строительство дорог и мостов, в чистую питьевую воду, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.

Президент Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года. Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.

Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны во вторник. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1,2%. Эксперты Bloomberg прогнозировали подъем на 1,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи выросли на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников, пишет Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В сентябре промпроизводство снизилось на 1,3%, как и было объявлено ранее.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе вечерних торгов во вторник после выхода ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

Несмотря на продолжающееся восстановление спроса на транспортное топливо и переход на нефтепродукты в электрогенерации из-за дефицита предложения на рынке СПГ, "новые волны COVID-19 в Европе, спад промышленной активности и повышение цен на нефть станут сдерживающими факторами для рынка", отмечается в обзоре.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник снизилась на 0,2% - до $81,99 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,54 - до $80,44 за баррель.

Состояние глобального нефтяного рынка в декабре перейдет от дефицита к избытку предложения, считает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, чьи слова передает S&P Global Platts.

"Это является сигналом для нас, чтобы мы были очень, очень осторожными. Квартальные прогнозы на следующий год показывают, что на рынке может появиться переизбыток предложения. Поэтому мы должны сохранять осторожный подход, выражаемый в решениях, принимаемых ежемесячно", - заявил Баркиндо.

"На старте сессии рубль пытался укрепляться на фоне растущей нефти, однако ситуация на мировых рынках быстро ухудшалась, вызвав нисходящий импульс рубля. При этом нефтяные цены повышались до старта основной российской сессии, после чего также просели. Некоторое время оптимизму инвесторов способствовала прошедшая в позитивном ключе онлайн-встреча лидеров США и Китая, а также подписание американским президентом инфраструктурного пакета на $1 трлн. Развивающиеся валюты в начале дня укреплялись благодаря умеренному ослаблению доллара. Однако утром он вернулся к восходящей динамике, вызвав просадку сектора, большинство представителей вышло в минус. Рубль проявляет относительную слабость, несмотря на произошедшее в последние сессии быстрое восстановление нефти. Негативом для всех рублевых активов выступает высокая геополитическая неопределенность", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль начинал день достаточно бодро, но тоже сдал свои позиции к середине торгов. Индекс доллара вновь растет, указывая на снижение аппетитов к риску. Однако для рубля, как и для фондового рынка, основными остаются геополитические риски, многие из которых надуманные, и непредсказуемая реакция западных государств", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Банк России во вторник, 16 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 228,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 440 млрд рублей и спросе 1 трлн 228,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 ноября, банки разместили 1 трлн 400,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 780 млрд рублей и спросе 1 трлн 400,3 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,46% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 ноября на 28,29 копейки, до 72,5553 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,92 копейки, до 82,5244 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 46,31 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,7769 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 53,78 копейки и составил 72,9488 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 284,882 млн, из которых $1 млрд 229,583 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 55,299 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 18,96 копейки, до 82,5892 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,76 копейки и составил 82,8053 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR659,397 млн, из которых EUR183,685 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR475,712 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились также на 1 б.п. - до 8,0% и 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 5 б.п., поднявшись до 8,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 ноября 2021 года 19:27
Рынок акций РФ во вторник просел на фоне геополитических рисков и слабости нефти, раллировал Акрон
Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ во вторник просел на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за ситуации на польско-белорусской границе, а также слабости нефти (Brent откатилась ниже $82 за баррель), в то время как настроения на внешних фондовых площадках улучшились благодаря статистике из США. Индекс Мосбиржи просел в район 4120 пунктов, индекс РТС упал ниже 1770 пунктов на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 19:06
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 ноября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (04:20 МСК); - индекс потребительских...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 18:54
Бумаги Ozon остаются интересным вложением - "Универ Капитал"
Бумаги Ozon остаются интересным вложением для инвесторов, ориентированных на быстрорастущие компании, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов. Ozon отчитался за 9 месяцев 2021г. Оборот от продаж GMV вырос на 123%, достигнув 271,4 млрд рублей,...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 18:39
Цены евробондов РФ умеренно снизились во вторник на фоне роста базовых процентных ставок
Москва. 16 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились во вторник на фоне продолжающегося роста базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30".    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 18:29
Акции "Роснефти" все еще интересны для покупок - "Финам"
Акции "Роснефти" недооценены и все еще интересны для покупок, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Акции "Роснефти" с момента нашей рекомендации от 3 августа принесли инвесторам 16,2% доходности с учетом дивидендов. Основной причиной положительной динамики акций компании, конечно, стал...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 18:02
Котировки акций Walmart могут вырасти в пределах 15% на горизонте года - BCS Express
Котировки акций Walmart Inc. могут вырасти в пределах 15% на горизонте года, говорится в комментарии BCS Express. "На будущие периоды ожидается замедление темпов роста выручки и прибыли Walmart относительно уже высокой набранной базы. Поэтому перспектива роста котировок акций копании с уже...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 17:41
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Evraz
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,03 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Evraz провел "День инвестора 2021". Компания представила обновленные сроки выделения угольных активов, что...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 17:18
BCS Express повысил рекомендацию для акций Roku до "покупать"
алитики BCS Express повысили рекомендацию для акций Roku Inc. с "держать" до "покупать" по итогам ежеквартальной финансовой отчетности и коррекции в цене акций компании за последние месяцы, сообщается в комментарии. Прогнозная цена бумаг при этом была понижена экспертами с $364 до $342 за штуку...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 16:59
Существуют риски ослабления рубля до 74 руб./$1 - BCS Express
Существуют риски ослабления рубля по отношению к доллару до уровня 74 руб./$1 в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express. "Рубль проявляет относительную слабость, несмотря на произошедшее в последние сессии активное восстановление цены нефти. Негативом для всех рублевых активов...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 16:37
Возможен рост цены акций Акрона выше 12000 руб. в ближайшие сессии - "Велес Капитал"
Возможен подъем котировок акций "Акрона" выше уровня в 12000 рублей за штуку в ближайшие сессии, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Котировки акций "Акрона" продолжали взлет предыдущих сессий после объявления на прошлой неделе о рекордных дивидендах за 9 месяцев в...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 16:16
Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы акций Tyson Foods
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций Tyson Foods, сообщается в обзоре. "Tyson Foods представила сильную отчетность за финансовый 4К21. Мы позитивно смотрим на бумаги эмитента и считаем, что грамотно выбранная менеджментом стратегия позволит компании удовлетворить...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 15:56
Акции Home Depot в целом интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
Акции Home Depot Inc. в целом интересны для долгосрочных инвестиций, но в ближайшее время возможна коррекция вниз в котировках бумаг, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова. "Home Depot опубликовала финансовые результаты за III квартал 2021 года. В середине августа мы...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 15:55
Рубль днем дешевеет к доллару и евро на санкционных опасениях
Москва. 16 ноября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на усилении геополитической напряженности и рисках введения против РФ новых санкций.    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 15:37
"Финам" рекомендует покупать акции Halliburton с прогнозной ценой $30,42
"Финам" рекомендует покупать акции Halliburton Co. с прогнозной ценой $30,42 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 29,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Бизнес Halliburton удачно позиционирован для получения выгоды от...    читать дальше
.
16 ноября 2021 года 15:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR TCS Group с целью 8300 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group с целью 8300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,17%, стоп-приказ: 6980 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.