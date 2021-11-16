Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 ноября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (04:20 МСК);

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре (10:00 МСК);

- отчет ЕЦБ о финансовой стабильности (12:00 МСК);

- индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13:00 МСК);

- число разрешений на строительство и строительств новых домов США в октябре (16:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (21:30 МСК);

- финансовые результаты МТС за III кв 2021г по МСФО;

- квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, NVIDIA, Target.

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