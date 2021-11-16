Бумаги Ozon остаются интересным вложением - "Универ Капитал"

Бумаги Ozon остаются интересным вложением для инвесторов, ориентированных на быстрорастущие компании, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов.

Ozon отчитался за 9 месяцев 2021г. Оборот от продаж GMV вырос на 123%, достигнув 271,4 млрд рублей, против 121,5 млрд руб в аналогичном периоде прошлого года, отмечается в комментарии. Число заказов выросло на 196%, до 131,2 млн, против 44,3 млн. Число активных покупателей выросло на 87%, с 11,4 млн до 21,3 млн. Валовая прибыль показала рост на 95%, до 38,6 млрд руб, против 19,9 млрд годом ранее.

На взгляд Тузова, впечатляющие темпы роста даются компании за счет убытков. Как и в предыдущие годы, эмитент продолжает генерировать убыток по EBITDA. За 9 месяцев 2021г убыток по EBITDA составил 25,2 млрд руб. Убыток по чистой прибыли за период достиг 35,9 млрд рублей.

"Для продолжения такой агрессивной экспансии Ozon нужны денежные средства, и он получил их от прошедшего IPO и наращивания долга как в виде займов, так и в виде долгосрочной аренды с 15 млрд рублей в конце 2020г до 81 млрд рублей в конце текущего периода, - указывает эксперт инвесткомпании. - В результате роста долга "денежная подушка", которой располагает эмитент, даже увеличилась со 103 млрд рублей до 116 млрд рублей. За счет комбинированного привлечения капитала от IPO и займов у Ozon хватает средств на продолжение экспансии".

Тузов подчеркивает, что Ozon торгуется по мультипликатору Капитализация/GMV на уровне 2,4, что делает его одним из самых дешевых торгуемых на бирже маркетплейсов. Акции эмитента продолжают быть интересным вложением в портфели инвесторов, ориентированных на быстрорастущие компании, полагает стратег.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.