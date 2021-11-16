Цены евробондов РФ умеренно снизились во вторник на фоне роста базовых процентных ставок

Москва. 16 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились во вторник на фоне продолжающегося роста базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 18 базисных пунктов по отношению к закрытию 15 ноября и составила 115,15% от номинала, что соответствует доходности 1,67% годовых (рост на 5,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего дня - до 104,39% от номинала (доходность практически не изменилась, составив 0,72% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 5,5 пункта и составил 95 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 7 базисных пунктов - до 135,67% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,52% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 30 базисных пунктов - до 130,49% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,515% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 28 базисных пунктов - до 111,23% от номинала, что соответствует доходности 2,13% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 106,97% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 1,015% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 126,94% от номинала (доходность - 3,625% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел за день на 4 базисных пункта, до 110,11% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 2,31% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций продолжилось умеренное снижение котировок на фоне сохраняющейся тенденции к росту базовых процентных ставок, что негативно влияет на динамику евробондов практически всех emerging markets. Кроме того, дополнительное давление на отечественные бумаги оказывают возросшие в последние дни геополитические риски из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, а также вследствие распространяемых западными СМИ слухов о якобы готовящемся нападении России на Украину. Все это вместе создает определенный негативный настрой инвесторов в отношении российских долговых бумаг как суверенных, так и корпоративных", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.