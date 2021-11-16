Рубль днем дешевеет к доллару и евро на санкционных опасениях

Москва. 16 ноября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на усилении геополитической напряженности и рисках введения против РФ новых санкций.

Курс доллара США составил 72,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 40,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,88 руб./EUR1, подорожав на 49,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,4 копейки - до 77,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 ноября на 28,29 копейки, до 72,5553 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,92 копейки, до 82,5244 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, так как игроки продолжают выходить из рублевых активов на обострении геополитической напряженности вокруг России из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе и перемещения российских войск в районе границы с Украиной и рисках введения против РФ новых санкций.

США и их союзники в Европе обсуждают возможные ответы на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Агентство, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщило, что идея о ряде мер на этот случай обсуждалась на прошлой неделе.

В частности, по данным собеседников агентства, в ходе этих обсуждений речь шла о новых санкциях в отношении Москвы, а также о дальнейшем оказании содействия Киеву в сфере безопасности. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Bloomberg ранее также сообщал, что "США вместе с союзниками по Европейскому союзу поднимают тревогу по поводу того, что Россия, возможно, взвешивает потенциальное вторжение на Украину, поскольку между Москвой и блоком обостряется напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей".

В Брюсселе в понедельник состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, одной из основных ее тем стал миграционный кризис у восточных границ Евросоюза. По ее итогам был согласован пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Главы МИД не исключили введения шестого пакета санкций.

Ситуация на границе ЕС и Белоруссии складывается особенно тяжело в последние несколько дней. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. Они обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".

Тем временем, президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предусматривающий выделение $1,2 трлн на инфраструктуру. Таким образом, документ вступил в силу. На прошлой неделе законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США, а ранее за его принятие проголосовал Сенат.

Как отмечает в Твиттере коалиция Белого дома по реализации плана по повышению благосостояния американцев (Building Back Together), закон обеспечивает инвестирование в строительство дорог и мостов, в чистую питьевую воду, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.

Президент Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года. Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.

Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

Цены на нефть немного замедлили рост, но остаются в плюсе во вторник в отсутствие заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник поднялась на 0,59% - до $82,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,48% - до $80,13 за баррель.

Как сообщалось, лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные призвал президента Джо Байдена начать продажу нефти из SPR, отметив, что американцам, столкнувшимся со скачком цен на бензин, нужна немедленная помощь.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в свою очередь сообщила CNN, что Байден в настоящее время рассматривает доступные ему шаги в этом направлении. В их числе - продажа нефти из стратегического резерва.

Согласно ежемесячному прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны увеличится в декабре на 85 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,316 млн б/с.

Добыча в Пермском бассейне в следующем месяце может увеличиться до 4,95 млн б/с, что превысит рекордный уровень, зафиксированный в марте 2020 года, прогнозирует EIA.

В то же время некоторое давление на нефтяные котировки продолжают оказывать неопределенность в отношении поставок, а также рост доллара и перспективы ослабления спроса, пишет Trading Economics.

"Рубль демонстрировал высокую волатильность в понедельник - начав отыгрывать геополитические риски, курсы пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" доходили до отметок 73 руб./$1 и 82,335 руб./EUR1 соответственно, однако ближе к закрытию котировки вернулись ближе к начальным значениям. Во вторник рубль продолжает слабеть. Валютная пара "доллар-рубль" по нашим ожиданиям на ближайшей неделе будет торговаться в диапазоне 72-73,5 рубля за американский доллар. Геополитическая премия, закладываемая инвесторами в котировки, полностью нивелирует рост национальной валюты на факторе роста цен на энергоносители", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В понедельник утром (благодаря поддержке экспортеров) рубль быстро восстановился до 72 за доллар после пятничного снижения на 2%. Однако затем он потерял большую часть достигнутого, завершив день на уровне 72,5 за доллар, т.е. укрепился лишь на 0,5%. Геополитические риски остаются довольно высокими. Bloomberg, в частности, сообщил, что США и ЕС задумываются над новыми совместными санкциями против России. В этих условиях трехмесячная вмененная волатильность рубля за последние дни усилилась на 2 п.п., до максимального значения с мая - 13%. Кроме того, доллар резко укрепился против евро с повышением доходностей гособлигаций США и инфляционных ожиданий. Последнее могло быть связано с комментариями бывших руководителей ФРБ Нью-Йорка и Ричмонда Билла Дадли и Джеффри Лэкера, полагающих, что ФРС может повысить ставку до 3-4% ради борьбы с инфляцией", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Банк России во вторник, 16 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 228,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 440 млрд рублей и спросе 1 трлн 228,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 ноября, банки разместили 1 трлн 400,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 780 млрд рублей и спросе 1 трлн 400,3 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились также на 1 б.п. - до 8,0% и 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 5 б.п., поднявшись до 8,68% годовых.