Котировки акций Walmart могут вырасти в пределах 15% на горизонте года - BCS Express

Котировки акций Walmart Inc. могут вырасти в пределах 15% на горизонте года, говорится в комментарии BCS Express.

"На будущие периоды ожидается замедление темпов роста выручки и прибыли Walmart относительно уже высокой набранной базы. Поэтому перспектива роста котировок акций копании с уже высокими стоимостными мультипликаторами выглядит ограниченной. На горизонте ближайшего года рост ожидается в пределах 15%. Учитывая, что Walmart составляет 0,53% от индекса S&P и 1,5%-ную дивидендную доходность, акции эмитента можно включить в портфель как представителя сектора ритейла", - отмечает эксперт инвесткомпании Евгений Калянов.

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