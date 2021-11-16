"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Evraz

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,03 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Evraz провел "День инвестора 2021". Компания представила обновленные сроки выделения угольных активов, что улучшит ESG-профиль, и стратегию развития до 2026 года, направленную на рост EBITDA на 28%. Также менеджмент допустил выплату дивидендов за третий квартал 2021 года (согласно нашим расчетам, около $0,4/акцию и доходностью 4,7%) и оценил негативный эффект от роста налоговой нагрузки с 2022 года на уровне $250-300 млн, что согласуется с нашей оценкой. Мы сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг эмитента с целевой ценой 503 пенса", - отмечает эксперт Василий Данилов.

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