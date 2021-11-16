BCS Express повысил рекомендацию для акций Roku до "покупать"

Аналитики BCS Express повысили рекомендацию для акций Roku Inc. с "держать" до "покупать" по итогам ежеквартальной финансовой отчетности и коррекции в цене акций компании за последние месяцы, сообщается в комментарии.

Прогнозная цена бумаг при этом была понижена экспертами с $364 до $342 за штуку (потенциал роста составляет 25%) за счет снижения прогноза продаж и маржинальности смарт-ТВ приставки компании.

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