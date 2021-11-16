Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы акций Tyson Foods

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций Tyson Foods, сообщается в обзоре.

"Tyson Foods представила сильную отчетность за финансовый 4К21. Мы позитивно смотрим на бумаги эмитента и считаем, что грамотно выбранная менеджментом стратегия позволит компании удовлетворить растущий спрос на ее продукцию, что, в свою очередь, увеличит продажи и положительно отразится на выручке в финансовом 1К22 (кроме того, первый финансовый квартал - это обычно период максимальных продаж)", - отмечает аналитик Ирина Фомкина.

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