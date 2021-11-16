Акции Home Depot в целом интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции Home Depot Inc. в целом интересны для долгосрочных инвестиций, но в ближайшее время возможна коррекция вниз в котировках бумаг, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

"Home Depot опубликовала финансовые результаты за III квартал 2021 года. В середине августа мы проводили обзор эмитента и тогда позитивно отнеслись к компании. Долгосрочный взгляд остается умеренно позитивным, акции интересны для покупки. В США продолжается рост цен на жилье, поэтому тренд ремонта и улучшения имущества сохраняется. На короткой дистанции взгляд на акции преимущественно нейтральный. Бумаги перекуплены с технической точки зрения, что говорит о необходимости коррекции и дает почву для спекулятивных идей. Рост еще может продолжиться какое-то время, но для долгосрочного инвестирования пока не время", - пишет аналитик инвесткомпании.

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