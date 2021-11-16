"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $172

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $172 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $143, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что 16 ноября Walmart отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки до $135,42 млрд и прибыли на акцию $1,4. При более лучшей отчетности и прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время торгуется в рамках боковика, где цена в очередной раз подошла к сильному уровню сопротивления. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $143 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,4", - указывают аналитики "Финама".

Walmart Inc. - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли с одноименным названием. Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас. Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, ЮАР, Китае и Японии.

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