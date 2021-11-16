"Финам" рекомендует покупать акции Charles Schwab с целью $95,97

"Финам" рекомендует покупать акции Charles Schwab Corp. с целью $95,97 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16,9% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем среднесрочные перспективы бизнеса Charles Schwab. Мы ожидаем продолжения позитивной динамики на фондовом рынке США на фоне дальнейшего восстановления американской и мировой экономики после кризиса. Это позволяет рассчитывать на сохранение высокой активности американских розничных инвесторов, и Charles Schwab, будучи ведущим брокером в США, продолжит выигрывать от данной тенденции", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Charles Schwab является крупной американской финансовой корпорацией, одним из первых дисконтных брокеров в США, который сделал биржевую торговлю доступной для массового инвестора, отмечает эксперт.

Важным событием для Charles Schwab стало прошлогоднее поглощение другого дисконтного брокера, TD Ameritrade. В настоящее время объединенная компания имеет 32,7 млн активных брокерских клиентских счетов с активами в размере $ 7,61 трлн.

"Charles Schwab чувствует себя уверенно в финансовом плане, - указывает Додонов. - Так, выручка компании в III квартале 2021г выросла на 86,7% г/г, до $ 4,57 млрд, а скорректированная чистая прибыль составила $ 1,60 млрд, или 84 цента на акцию, против $ 666 млн, или 51 цента на акцию, в аналогичном периоде прошлого года. Столь значительный годовой прирост финпоказателей во многом обусловлен консолидацией результатов TD Ameritrade, однако компания демонстрирует позитивную динамику и в поквартальном выражении.

Мы позитивно оцениваем среднесрочные перспективы бизнеса Charles Schwab. На фоне сохраняющихся масштабных стимулов и прогресса с вакцинированием американская и мировая экономика, как ожидается, будет уверенно восстанавливаться. Как результат, мы рассчитываем на дальнейший рост корпоративных прибылей в Штатах, что продолжит поддерживать американский фондовый рынок. На этом фоне мы ожидаем сохранения высокой активности американских розничных инвесторов, и Charles Schwab, будучи ведущим брокером в США, продолжит выигрывать от данной тенденции.

По мультипликатору P/B и P/E 2022E Charles Schwab выглядит в среднем почти на 17% дешевле своих аналогов.

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