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16 ноября 2021 года 13:18

KraneShares CSI China Internet ETF - ставка на восстановление китайского рынка - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвестиции в KraneShares CSI China Internet ETF - ставка на восстановление китайского рынка, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Фонд предоставляет экспозицию на китайские интернет-компании, которые являются бенефициарами увеличения внутреннего потребления. Аналитики инвестиционной платформы предлагают квалифицированным инвесторам обратить внимание на бумаги KraneShares CSI China Internet ETF по следующим причинам:

- Китайский интернет-сектор характеризуется значительным объемом розничных онлайн продаж: в 2020г он вырос на 20% по сравнению с 2019г. Объем интернет-сектора в Китае оценивается на уровне $1,8 трлн против $861 млрд , при этом уровень проникновения интернета составляет всего 70,4% против 85,8% в Штатах.

- Начиная с февраля общее падение китайского рынка превысило 30%, а фонда KWEB - 50%. Основной причиной коррекции послужило ужесточение государственного регулирования в соответствии с общими целями властей по обеспечению эффективного и справедливого роста при ограничении системных рисков.

- В настоящее время на долю цифровой экономики приходится 40% ВВП, а на сектор технологий и интернета Китая приходится 40% веса индекса MSCI China.

"Снижение давления на технологические компании со стороны регулятора - один из главных триггеров для улучшения настроений инвесторов и возврата их на китайский рынок. Потенциал роста фонда на горизонте года может составить около 20%", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    КИТАЙ-ETF-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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