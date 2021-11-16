Вложения в золотые активы сохраняют привлекательность - "Финам"

Аналитики "Финама" считают, что вложения в золотые активы сохраняют привлекательность, и отдают предпочтение акциям "Полюса" и Polymetal, акции которых достаточно ликвидны, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что за 9 месяцев 2021г общее предложение золота сохранилось на уровне прошлого года. Общий объем добычи вырос на 5%, но вторичная переработка значительно замедлилась, сократившись более чем на 12% за тот же период. В III квартале объем предложения оказался на 3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1239 т.

"Мировой спрос на ювелирные изделия увеличился в годовом выражении на 33%, до 443 т. Спрос на слитки и монеты составил 262 т, увеличившись на 18% (г/г) и 8% (кв/кв). В технологическом секторе спрос полностью восстановился до докризисного уровня и составил 84 т, что на 9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4% выше по сравнению с предыдущим кварталом. Центральные банки оказались нетто-покупателями на 69 т. Отток из глобальных золотых ETF в III квартале 2021г был небольшим и составил 27 т, но это оказалось заметным c eчетом того, что в III квартале 2020г был значительный приток в размере 274 т. Как раз на III квартал прошлого года пришелся пик цены на золото", - пишут аналитики "Финама".

По их мнению, технически график котировок золота сейчас вовсе не выглядит готовым продолжать снижение. Скорее, он выглядит готовым в любой момент возобновить рост. Эксперты полагают, что динамика цен на золото говорит, скорее, о том, что его рано сбрасывать со счетов. Золото чувствительно к угрозе подъема ставок центробанками. Однако, пока ставки держатся на низком уровне, на фоне общей инфляции вложения в золотые активы сохраняют привлекательность. К тому же, все может измениться, если начнется коррекция на перегретых фондовых и товарных рынках. Тогда уход инвесторов от рисков может поднять цену золота, считают в "Финаме".

"Это может вернуть привлекательность акциям золотодобывающих компаний, которые можно рассматривать в качестве защитных активов в инвестиционных портфелях. Мы отдаем предпочтение акциям российских золотодобывающих компаний "Полюс" и Polymetal, акции которых достаточно ликвидны. В отличие от большинства конкурентов они имеют перспективу увеличения объемов добычи. К тому же, они платят по акциям неплохие дивиденды, которые, хотя и проигрывают по доходности другим российским ГМК, все же намного выше, чем у сопоставимых зарубежных эмитентов золотодобывающего сектора. По основным мультипликаторам они также выглядят дешевле сопоставимых отраслевых эмитентов", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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