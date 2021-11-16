Рубль пока останется в диапазоне 72-73 руб./$1 при сохранении высокой волатильности - "Локо-Инвест"

Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 72-73 руб./$1 при сохранении высокой волатильности торгов, но в случае стабилизации политического фона вокруг Беларуси и Украины российская валюта способна быстро отыграть недавние потери, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Умеренный рост рубля на 0,5% с началом новой недели позволил ему закрепиться среди лидеров ЕМ валют, многие из которых негативно реагировали на рост доллара. С одной стороны, основные фундаментальные факторы продолжают действовать, краткосрочно к ним добавляется аргумент предстоящих налоговых выплат (а чуть ближе к концу года и подготовка ряда компаний к выплате промежуточных дивидендов). Геополитическая картина остаётся неизменной, хотя отсутствие нового негатива можно только приветствовать", - пишет эксперт.

По мнению Полевого, краткосрочно рубль может оставаться волатильным в диапазоне 72-73 руб./$1, но в случае стабилизации политического фона вокруг Беларуси и Украины российская валюта способна быстро отыграть недавние потери. "Данные на 9 ноября от CFTC указывают на небольшое сокращение и длинных, и коротких позиций в рубле, но чистая позиция (35,5% от их общего объема) остаётся близкой к максимальным уровням, - подчеркивает стратег. - Безусловно, в случае реализации негативного сценария их ликвидация может добавить рублю негатива, но пока же всё это может указывать на отсутствие чрезмерно негативной реакции со стороны спекулянтов".

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