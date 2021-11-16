Утренний рост рынка акций РФ вслед за нефтью не получил продолжения

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник не получил поддержки покупателей из-за забуксовавшей в росте нефти (Brent остается ниже $83 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи после тестирования 4150 пунктов сдал назад на прежние уровни.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4133,72 пункта (-0,03%, максимум сессии - 4158,31 пункта), индекс РТС - 1796,04 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,6%.

Доллар стоит до 72,52 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -0,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что перспективы ужесточения кредитно-денежной политики Федрезерва в первую очередь влияют на динамику доллара, американских казначейских облигаций и золота. Виртуальная встреча глав США и Китая прошла в доброжелательной атмосфере - Байден и Си подтвердили намерение развивать двусторонние отношения, что неплохо для глобальной экономики и для рынка капиталов. Что касается выходящей статистики, то во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по промышленному производству, обрабатывающей промышленности, складским запасам и розничным продажам в США.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть Brent накануне проседала ниже $81 за баррель, откуда наметился разворот. С учетом того, что американские фьючерсы во вторник не показывают признаков жизни, а металлы торгуются разнонаправленно, попытки индекса МосБиржи подрасти вслед за нефтяным сектором сталкиваются со сложностями.

Во вторник ожидается отчет Международного энергетического агентства с прогнозами спроса в следующем году. Если данные выйдут позитивными, а свежая статистика о запасах в США не преподнесет неприятных сюрпризов, то нефть вполне может отправиться в сторону сопротивления $86 за баррель. Коридор $80-86 за баррель для нефти видится актуальным на ближайшее время.

Хуже рынка торгуются акции Сбербанка (313,1 рубля), что может являться свидетельством начала фиксации прибыли нерезидентами по российским бумагам. Ближайшая поддержка по "обычке" Сбера расположена в районе чуть ниже 330 руб.

В целом новыми покупками увлекаться не следует, драйверов для роста пока нет, а Запад в любое время может возобновить словесные атаки на Россию; индекс МосБиржи пока лишь рисует отскок от нижней границы восходящего канала, считает Антонов.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, поддержку азиатским индексам во вторник оказало улучшение ситуации в секторе недвижимости Китая, в то время как инвесторы наблюдали за ключевой встречей президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Во вторник выйдут данные о розничных продажах в США за октябрь, которые помогут показать, насколько активны потребители в преддверии сезона праздничных покупок. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, розничные продажи должны вырасти на 1,5% в октябре после снижения в сентябре на 0,7%. Если ожидания инвесторов не оправдаются, то фондовые индексы США могут скорректироваться, однако октябрь в плане потребительской активности был значительно лучше сентября, поскольку количество случаев заражений коронавирусом дельта-штаммом уменьшилось, а восстановление экономической активности потребителей возобновилось, о чем говорят данные о транзакциях по кредитным картам.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным: азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но дорожает нефть, что предполагает наличие спроса на российские нефтяные бумаги.

Российский рынок постепенно отыгрывает потери, понесенные в конце прошлой недели - геополитические истории пока не получили сколь-либо значимого продолжения. Внешние рынки исчерпали объем страха, который испытали после выхода данных по инфляции в США, которая выросла до максимума более чем за 30 лет. Плюс к этому китайская промышленность немного ускорила рост в октябре до 3,5% вместо снижения до 3,0%.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает оживления спроса на "голубые фишки" и возврата индекса МосБиржи выше 4150 пунктов.

В центре внимания во вторник будут данные по розничным продажам в США в октябре, которые позволят оценить текущее состояние потребительского спроса и его перспективы в условиях высокой инфляции. Восстановление нефтяных котировок и наблюдаемый откат долларовых ставок в условиях позитивных отзывов СМИ о старте переговоров между лидерами США и КНР настраивают на улучшение настроений инвесторов. Статистика из США (помимо розничных продаж, выйдут данные и по промпроизводству в стране), скорее всего, не преподнесет явного негативного сюрприза и также окажет поддержку товарным и фондовым рынкам.

Ввиду улучшения ситуации на рынке нефти ожидается оживление спроса на "голубые фишки" и возврат индекса МосБиржи в верхнюю часть диапазона 4100-4200 пунктов, считает аналитик.

Индексы в США накануне снизились в пределах 0,04%, внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на вопросах сильной инфляции и на том, как центральные банки мира будут реагировать на быстрые темпы роста потребительских цен, сообщает MarketWatch.

Инфляционный фон делает выбор следующего председателя Федеральной резервной системы еще более политически важным для президента США Джо Байдена. The Wall Street Journal сообщила, что выбор может быть сделан между продлением срока нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и назначением на этот пост члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард. Причем решение президент может объявить уже на этой неделе.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре подскочил до 30,9 пункта при прогнозах роста до 21,2-22 пунктов с октябрьских 19,8 пункта. Между тем подындекс, который оценивает вероятность улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода, упал до 36,9 пункта с 52 пунктов.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,1-0,3%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет всего 0,02%).

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о необходимости обеспечения условий, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный.

Между тем Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран, сообщило китайское телевидение. "Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе", - сказал он. По его словам, "в настоящее время развитие ситуации в Китае и США находится на критическом этапе", и мировое сообщество ждут новые проблемы и вызовы.

На нефтяном рынке во вторник цены подросли в отсутствии заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), которого ждал рынок.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $82,78 за баррель (+0,9% и -0,2% накануне), декабрьская цена WTI - $81,46 за баррель (+0,7% и +0,1% в понедельник).

Как сообщалось, лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные призвал президента Джо Байдена начать продажу нефти из SPR, отметив, что американцам, столкнувшимся со скачком цен на бензин, нужна немедленная помощь. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила CNN, что Байден рассматривает доступные ему инструменты, в том числе продажу нефти из стратегического резерва.

Согласно ежемесячному прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны увеличится в декабре на 85 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,316 млн б/с.

Добыча нефти в Пермском бассейне в следующем месяце может увеличиться до 4,95 млн б/с, что превысит рекордный уровень, зафиксированный в марте 2020 года, прогнозирует EIA.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,8% и +15,9% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+7,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+5,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,6%), EMC (MOEX: GEMC) (-3,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,2%).

"Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-0,1%) в III квартале получил $170,1 млн EBITDA по МСФО, что на 6,2% меньше, чем во II квартале 2021 года, сообщила компания. Это лучше консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом" после опроса аналитиков инвестиционных компаний и банков: они ожидали EBITDA компании в $167,2 млн.

Скорректированная чистая прибыль СКФ в третьем квартале сократилась на 21,4% ко второму кварталу, до $28,4 млн. Чистая прибыль СКФ выросла в 2 раза ко второму кварталу 2021 года, до $14,6 млн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,05 млрд рублей (из них 4,62 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 3,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,06 млрд рублей на акции "Газпрома").